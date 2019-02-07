Если Национальные дружины, которые зарегистрировал ЦИК в качестве наблюдателей на выборах президента Украины, начнут выполнять силовые функции, то это будет прекращено. Такое заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если ЦИК принял решение, мы принимаем их как наблюдателей. Но если они будут позиционировать себя как функцию силового контроля, то мы пресечем эту деятельность", - заявил глава ведомства, комментируя решение ЦИК зарегистрировать Национальные дружины в качестве наблюдателей на выборах главы украинского государства.

Напомним, что вслед за Нацдружинами наблюдателями на выборах стали евробляхеры. Решение об этом было принято ЦИК.

До этого представители Нацдружины рассказали, как будут работать наблюдателями на выборах президента Украины.