Оппозиционные силы могут не признать результаты выборов президента в случае массовых фальсификаций и лишения прав голоса миллионов украинцев. Об этом заявил один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире российского Первого канала.

"Сегодня будет предприниматься все - фальсификации, подкупы избирателей. Большое количество кандидатов - это тоже одна из крупных фальсификаций. В частности, представители всех кандидатов будут в избирательных комиссиях. Их квота [на наблюдателей] и откроет власти зеленую улицу для массовых фальсификаций 31 марта, а потом и во втором туре", - сказал Медведчук.

Ведущий задал Медведчуку вопрос: "Если украинская власть будет действовать подобным образом, если украинские граждане, проживающие в России, не смогут голосовать, если будут проблемы с подсчетом голосов, представляете ли вы возможным, что не признаете легитимность этих выборов?"

Политик ответил: "Из общепринятых законов демократии, когда миллионов граждан лишают права принимать участия в выборах, если будут политические репрессии, то как можно признавать результаты этих выборов? Но здесь зависит не только от нашего признания, но зависит от признания международной общественности. Важно, чтобы в других странах, в том числе в России, в Европе, за океаном понимали суть и содержание того, что сейчас происходит в Украине - любой ценой захватить власть".

Помимо этого, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За життя" прокомментировал производство против него, назвав это реакцией вашингтонского обкома.

Отметим, что на выборах президента партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает кандидата Юрия Бойко.

Напомним, 5 февраля Генпрокуратура открыла уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Претензии к политику возникли по причине его идеи автономии Донбасса, которую он озвучил на съезде "Оппозиционной платформы - За жизнь". План Медведчука предусматривает создание автономного региона в составе Украины, а переговоры должны продолжаться в "четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва".

Сам политик, комментируя дело против себя, отметил, что отказываться от своих слов он не собирается, а идея, изложенная на съезде, апробирована в переговорах. 6 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подозрение Виктору Медведчуку могут вручить после лингвистической экспертизы.

Также на пресс-конференции в Москве Виктор Янукович сообщил, что, по его информации, на Виктора Медведчука готовится покушение. По словам экс-президента, для этого создана группа из 12 человек.