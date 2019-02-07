Против народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Громадське".

"Это правда. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство (против Рыбалки - прим. ред.)", - сказал он.

Однако генпрокурор не сообщил детали дела, отметив, что не может комментировать производства других правоохранительных органов.

Сергей Рыбалка. Фото: facebook.com/sergey.v.rybalka

В 2016 году журналисты обнаружили, что Рыбалка регистрировал торговую марку "Семки" на офшорную кипрскую фирму. Тогда он заявил, что его торговые марки зарегистрированы за рубежом избежание рейдерских атак.

17 февраля 2017 сотрудники СБУ и Генпрокуратуры провели обыск в офисе корпорации S.Group, связанной с народным депутатом Сергеем Рыбаком. Его провели в рамках уголовного производства по факту уклонения от налогов и служебной подделки.

23 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллионы гривен.Сам нардеп обвинения отверг. В начале июля 2017 года Генпрокуратура сняла с Рыбалки подозрение в неуплате налогов.

В ноябре 2017 «Радикальная партия» отозвала Рыбака с должности руководителя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Как сообщала "Страна", Депутат Сергей Рыбалка на 40-летие получил в подарок от жены клип и песню о себе. Мы также писали, что радикал Рыбалка покупает не только прогулки на яхтах с девушками, но и встречи с американскими политиками. Ранее Рыбалка отдыхал на яхте в Сен-Тропе в большой женской компании.