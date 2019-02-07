В среду, 6 февраля, на заборе итальянской виллы министра внутренних дел Украины Арсена Авакова появились фамилии, даты рождения и смерти активистов Екатерины Гандзюк, Александра Музычко, Павла Шеремета и Ирины Ноздровськой, вывешенные активистами. По словам активистов, опубликованных на странице "Речовий доказ" в социальной сети Facebook, эти люди были убиты за время работы Арсена Авакова.

Скриншот:Facebook/"Речовий доказ"

"На улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео в регионе Лацио находится дом Арсена Авакова, о которой ранее писали "Наші гроші". Сегодня, 6 февраля, активисты "Речового доказу" посетили виллы министра, где провели художественную акцию. 40 фотографий пострадавших активистов из списка Екатерины Гандзюк также напомнили министру о том, что благодаря произволу и умышленной бездеятельности системы Нацполиции в Украине против общественных активистов развернулся настоящий террор. При этом полицейские откровенно саботируют расследования и не наказывают заказчиков нападений, а сам министр внутренних дел вообще не комментирует постоянное преследование активистов", - говорится в посте.

Кроме того, активисты заявили, что Аваков так и не был наказан, несмотря на проведение десятков протестных акций.

"Речовий доказ". Фото:Facebook/"Речовий доказ"

Ранее "Страна" писала, что Аваков на трибуне съезда "Народного фронта" говорил по-русски и ругался матом.

Также сообщалось, что Аваков пообещал подавить новый Майдан на грядущих выборах президента.