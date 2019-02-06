Сегодня, 6 февраля, в помещении киевского общественного ресторана "Urban Space 500" проходила встреча членов правления НОТУ и представителей наблюдательного совета, которые решали судьбу отстраненного от должности главы правления НОТУ Зураба Аласании. Позже на сайте Общественного вещания был опубликован протокол заседания, где шестым пунктом шло рассмотрение вопроса о досрочном прекращении контракта с председателем правления ОАО "НОТУ" Аласанией.

На заседании прозвучала критика Аласании, который "одновременно объявляет режим жесткой экономии, отправляет некоторых работников в неоплачиваемые отпуска, при этом проводит закупки, осуществляет ремонт, выплачивает премии и тому подобное". Критику высказывал Вячеслав Козак.

Сам Аласания сообщил, что не согласен с замечаниями к его работе, и спросил, действительно ли члены Наблюдательного совета считают, что он мало сделал с момента избрания его председателем правления. По его мнению, за такой короткий срок в условиях постоянного недофинансирования мало кто сделал бы больше.

Глава Набсовета Татьяна Лебедева подчеркнула, что с момента избрания председателя и членов правления ни одна из инициатив правление не была отвергнута Наблюдательным советом, в частности первый этап оптимизации региональной структуры был поддержан полностью в соответствии с предложениями правления. Вместе с тем задачи, поставленные Наблюдательным советом по разработке концепций вещания и Стратегии развития ОАО "НОТУ", поставленные Основными направлениями деятельности ОАО "НОТУ" на 2017 и 2018-2020 гг не выполнялись в срок и затягивались.

Напомним, по итогу заседания набсовет Общественного ТВ решил окончательно разорвать договор с Аласанией.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции расследуют 6 уголовных дел о хозяйственной деятельности НОТУ при Аласании.

Также мы писали о том, что уволенного Зураба Аласанию поддержали 20 продюсеров филиалов Общественного ТВ.