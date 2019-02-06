6 февраля в Харькове прокуратура потребовала признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в смертельном ДТП, произошедшем на центральной улице города в октябре 2017 года, жертвами которого стали 6 человек. Обвинение просит суд назначить для виновников аварии максимально суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прошу суд признать виновными Зайцеву Елену Олеговну и Дронова Геннадия Алексеевича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме", - сказал в ходе дебатов в среду гособвинитель Максим Блохин.

Позиция обвинения была поддержана двумя потерпевшими, Светланой Винниченко и Юрием Фабрисом.

Также во время заседания обвиняемым продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Дебаты будут продолжены 11 февраля.

Трагическое ДТП произошло 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове, когда автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, ехавший на красный свет, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. Из-за сильного удара Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). 26 октября одна из пострадавших скончалась в больнице из-за полученных травм. Также в аварии пострадала пассажирка Lexus.

Следствие открыло дело по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины по факту ДТП. Максимальный срок наказания по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

20 октября по решению Киевского райсуда Харькова Елена Зайцева, управлявшая автомобилем Lexus, была арестована на 60 дней без возможности внесения залога. Во время судебного заседания защитник Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября обвинения были выдвинуты и Дронову по ч.3 ст. 286. 8 ноября Киевский райсуд Харькова поместил его под стражу в качестве меры пресечения без возможности внесения залога.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

До этого сообщалось, что одному из виновников смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову стало плохо на суде и ему вызывали "скорую".