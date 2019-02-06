Жительница Киева Виктория Бубнюк предложила свои услуги парням в качестве "девушки на 14 февраля" в преддверии Дня влюбленных. Своим предложением молодая уроженка города Маневичи Ровенской области поделилась в социальной сети Facebook 6 февраля.

"Если родители и друзья замучили вопросами о том, когда у вас уже появится девушка – обращайтесь! Веселая, добрая, ухоженная, умею поддержать беседу почти обо всем на свете, нравлюсь всем родителям", – пишет Виктория. Как обещает девушка, после ее услуг "бывшие покусают собственные уши от завести!".

Также в посте Бубнюк можно увидеть и расценки на ее услуги 14 февраля. Так, час совместного ужина в кругу семьи клиента с "задушевными семейными разговорами" обойдется в 1000 гривен, а беседа и "красивая легенда о знакомстве" для друзей клиента будет стоить уже 800 гривен за час. Также девушка предлагает сделать отметку своей фотографии в посте мужчины на месяц за 2000 гривен. Как уточняет Бубнюк, в стоимость данной услуги входит "33 розы и золотые сережки" для фотографии. Для "молодых и симпатичных айтишников" она предлагает 20% скидку.

Скриншот: Facebook/Вікторія Бубнюк

Виктория Бубнюк. Фото: Facebook/Вікторія Бубнюк

До этого сообщалось, что в День влюбленных киевлянам разрешили жениться до глубокой ночи. Также "Страна" писала, что на Певческом поле в День влюбленных откроется Фестиваль гигантских китайских фонарей.