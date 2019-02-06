Ведущие мировые СМИ уже давно используют искусственный интеллект (ИИ) и технологии при создании некоторых материалов. Об этом сообщает The New York Times в статье, озаглавленной "Воcход робота-репортера".

Практически треть контента, публикуемого Bloomberg News, создана с использованием автоматизирующих технологий. Благодаря системе, которая получила название Cyborg, издание создает тысячи новостей.

The Associated Press использует роботов для создания новостей о низших бейсбольных лигах США - ИИ отлично справляется с оглашением результатов матча и определением лучших игроков. AP начала эксплуатировать технологии для написания материалов еще в 2014 году, заключив контракт с компанией Automated Insights.

Австралийская версия The Guardian выпустила первую историю, написанную искусственным интеллектом - она была посвящена объемам пожертвований в адрес той или иной политической партии. Forbes на текущий момент тестирует инструмент под названием Bertie, который будет помогать корреспондентам, генерируя для них шаблоны материалов.

В газете The Washington Post трудится робот Heliograf, который доказал свою полезность во время Летних Олимпийских игр-2016, а также президентских выборов в США. Кроме того, Heliograf был задействован при публикациях, освещающих местные выборы в отдельных регионах.

Несмотря на то, что и в работе искусственного интеллекта случаются промахи, эксперты приветствуют использование роботов в СМИ. Прежде всего, ИИ не требуется орфографическая проверка - он "грамотен от природы" и соблюдает все языковые правила, которые в него заложены.

Кроме того, в отличие от обычных корреспондентов, которые считают монотонную работу скучной, система делает свое дело тихо и "никогда не жалуется". Впрочем, журналисты-роботы пока не станут полноценной заменой людям, считает директор по партнерству The Associated Press Лиза Гиббс. По ее словам, освобождение человека от рутины позволит ему проводить больше времени за творческой работой.

Как сообщала "Страна", искусственный интеллект снял первую короткометражку про опасный вирус. Ранее сообщалось, что искусственный интеллект пишет за Мартина "Песнь Льда и Пламени". Мы писали, что Маск боится, что искусственный интеллект станет бессмертным диктатором.