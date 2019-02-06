Суд округа Колумбия перенес на март рассмотрение дела между правительством США и экс-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, чтобы стороны продолжили переговоры относительно условий мирового соглашения по поводу арестованных активов. Заседание состоялось в среду в режиме телефонной конференции, сообщает Укринформ.

Согласно предварительной договоренности, которую озвучил во время слушаний судья Дж. М. Харви, стороны договорились о следующей встрече во второй половине дня 5 марта. Впрочем, как отметила после заседания секретарь в зале суда, точный график дальнейших встреч будет указан позже в судебных документах.

Фото: ukrinform.ru

Из документов суда стало известно, что на нынешнем этапе в споре против правительства США выступают сразу несколько заявителей - Павел, Александр, Екатерина и Олеся Лазаренко. Их интересы представляют адвокаты, то есть никто из семьи украинского экс-премьера сейчас не присутствует на судебных слушаниях.

Кроме того, стало известно, что перед заседанием в среду стороны провели несколько переговоров, в том числе 31 января и 1 февраля 2019 года. Однако несмотря на усилия с обеих сторон, решение не было достигнуто, отмечается в документах.

В этой связи "стороны попросили продлить на две недели нынешний статус (переговоров - прим. ред.) по этому делу", отмечается в выдержке, датированной 4 февраля.

Кроме того, стороны предложили суду установить дальнейший график рассмотрения дела.

Как сообщалось, чтобы конфисковать замороженные активы, правительство США должно доказать, что это именно те деньги, которые Лазаренко незаконно вывел в свое время из Украины. Поскольку это сделать сложно, в том числе, с учетом сроков процесса, стороны решили достичь мирового соглашения.

Напомним, Павел Лазаренко в 1996-97 годах возглавлял правительство Украины и организовал схему поставок газа в Украину через коммерческую фирму, от которой имел личные доходы. На каком-то этапе его партнером стала Юлия Тимошенко, которая руководила приватной компанией ЕЭСУ. Сверхприбыль, которая выводилась за границу, формировалась за счет завышения цены на газ для потребителей в Украине. Позднее ГПУ открыла дело против Лазаренко, когда он был депутатом в Верховной Раде. Он бежал из Украины в США в начале 1999 года. В сентябре 2006 года Лазаренко был приговорен к 97 месяцам заключения и $10 млн штрафа за отмывание денег и другие преступления. Срок заключения и штраф позднее были уменьшены, и он вышел на свободу 1 ноября 2012 года. По информации американских СМИ, Лазаренко может проживать вместе со второй женой и тремя детьми вблизи Сан-Франциско.