Правительство Литвы приняло резолюцию о передаче Министерству обороны Украины патронов на 255 тысяч евро. Об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет о патронах для разработанного стрелкового оружия советского типа - автоматов и пулеметов. В Министерстве обороны Литвы пояснили, что их войска уже не используют это оружие.

"Передача ресурсов является частью последовательной и комплексной литовской поддержки Украины на пути укрепления обороноспособности", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Правительство Литвы неоднократно выражало поддержку Украины после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе весной 2014 года.

Как сообщала "Страна", под Львовом украли тепловизоры и приборы ночного видения, переданные как помощь США.

Мы писали, что Гендиректору киевского завода-изготовителя прицелов для минометов обвинили в умышленных задержках зарплат сотрудникам.

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