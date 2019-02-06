Фотографам удалось поймать на видео первые движения ребенка принца Гарри и Меган Маркл, которые уже весной станут родителями. Младенец пошевелился в утробе матери. Трогательное видео опубликовано в Instagram.

Меган Маркл в темном платье с разноцветными узорами вместе с супругом находились в этот момент перед объективами камер. На видео видно, как беременная Маркл ощутила момент шевеления ребенка. Улыбчивая герцогиня Сассекская провела рукой по животу и опустила на несколько секунд глаза, изменившись в лице.

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри посетили местный театр в Бристоле после реставрации, где посмотрели мастер-класс с участием школьников.

Как сообщала "Страна", Меган Маркл на Рождественском ужине у королевы затмила всех своим дорогим нарядом.

Отметим, что Меган Маркл продолжают обсуждать в Букингемском дворце. В анонимных переписках говорится о вызывающем поведении герцогини. Ей даже собираются предложить деньги, чтобы она ушла от принца.