На российском Первом канале в 23.40 по московскому времени (22.40 по Киеву) начался специальный выпуск передачи "Большая игра". Тема: "Медведчук отвечает на обвинения в госизмене".

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук вышел с московской студией по видеосвязи из Киева.

"То, что сегодня пытается сделать власть - устранить реальную угрозу для нее... Я хочу напомнить этим умникам, которые возбудили уголовное дело против меня, что в соответствии с Минскими соглашениями Украина взяла на себя обязательства определить особый статус неконтролируемых территорий путем внесений изменений в законодательство и Конституцию", - сказал политик. То есть это, по словам Медведчука, и есть мирный план.

Ведущий задал вопрос: "Вы - знаковая фигура, это [возбуждение уголовного дела] достаточно радикальный шаг. Как вы думаете, такой шаг мог быть предпринят без согласования с Соединенными Штатами?"

Медведчук ответил: "Думаю, нет - судя по инициативе "Народного фронта" (как раз на основании обращения их депутата было возбуждено уголовного дело, - прим.Ред.), который возглавляет Арсений Яценюк - вчерашний и сегодняшний предводитель пятой колонны Вашингтона в Украине. Все указания он получает из посольства Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что это как раз реакция вашингтонского обкома на мирный план, который может устроить все стороны "четырехугольника" - Киев, Донецк, Луганск, Москву".

Далее ведущий поинтересовался: существует ли вероятность, что Виктор Медведчук и "Оппозиционная платформа - За життя" не признают результаты выборов президента, если будут массовые фальсификации. Политик ответил утвердительно, уточнив, что важно, чтобы в таком случае итоги голосования не признали в том числе в России и других странах.

Ведущая поинтересовалась также касательно обмена племенными - состоится ли он до выборов 31 марта. "Когда проводился последний обмен в декабря 2017 году мы достигли договоренностей в том числе по второму этапу, который должен был состояться в начале 2018 года - 156 (должна освободить Украина) на 52 (должны освободить непризнанные республики). Если бы украинская власть сказала, что согласна на это, я бы смог организовать такой обмен в течение двух-трех дней", - ответил Медведчук.

Напомним, 5 февраля Генпрокуратура открыла уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука.

Претензии к политику возникли по причине его идеи автономии Донбасса, которую он озвучил на съезде "Оппозиционной платформы - За життя". План Медведчука предусматривает создание автономного региона в составе Украины, а переговоры должны продолжаться в "четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва".

Сам политик, комментируя дело против себя, отметил, что отказываться от своих слов он не собирается, а идея, изложенная на съезде, апробирована в переговорах. 6 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подозрение Виктору Медведчуку могут вручить после лингвистической экспертизы.

Также сегодня на пресс-конференции в Москве Виктор Янукович сообщил, что, по его информации, на Виктора Медведчука готовится покушение. По словам экс-президента, для этого создана группа из 12 человек.