В Киеве больше десятка улиц остались без воды. Список
Сегодня, 6 февраля, в Киеве 11 улиц остались без воды из-за повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".
Ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией аварии на сети холодного водоснабжения, которую зафиксировала Главная диспетчерская", - говорится в сообщении.
Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
- улица Городская 1а;
- улица Гродненская, 32;
- проспект Николая Бажана, 9д;
- улица Стеценко, 10;
- улица Маршала Гречко, 2,4,6;
- улица Антона Цедика, 14, 16;
- проспект Героев Сталинграда, 14, 14б, 14г, 18;
- улица Зодчих, 58а;
- улица Ирпенская, 62б;
- улица Кудряшова, 12, 12/14;
- улица Западная, 1/6.
Ориентировочный срок устранения повреждений - сутки.
Как сообщала "Страна", с февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, которую употребил их дом.
Мы писали, что из-за аварии на Крещатике в центре Киева десятки домов и школы остались без тепла и горячей воды.
Ранее жители четырех улиц украинской столицы остались без холодной воды.
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