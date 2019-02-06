Сегодня, 6 февраля, в Киеве 11 улиц остались без воды из-за повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией аварии на сети холодного водоснабжения, которую зафиксировала Главная диспетчерская", - говорится в сообщении.

Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

улица Городская 1а;

улица Гродненская, 32;

проспект Николая Бажана, 9д;

улица Стеценко, 10;

улица Маршала Гречко, 2,4,6;

улица Антона Цедика, 14, 16;

проспект Героев Сталинграда, 14, 14б, 14г, 18;

улица Зодчих, 58а;

улица Ирпенская, 62б;

улица Кудряшова, 12, 12/14;

улица Западная, 1/6.

Ориентировочный срок устранения повреждений - сутки.

Как сообщала "Страна", с февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, которую употребил их дом.

Мы писали, что из-за аварии на Крещатике в центре Киева десятки домов и школы остались без тепла и горячей воды.

Ранее жители четырех улиц украинской столицы остались без холодной воды.