Сегодня, 6 февраля, в Киеве 11 улиц остались без воды из-за повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией аварии на сети холодного водоснабжения, которую зафиксировала Главная диспетчерская", - говорится в сообщении.

Водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

  • улица Городская 1а;
  • улица Гродненская, 32;
  • проспект Николая Бажана, 9д;
  • улица Стеценко, 10;
  • улица Маршала Гречко, 2,4,6;
  • улица Антона Цедика, 14, 16;
  • проспект Героев Сталинграда, 14, 14б, 14г, 18;
  • улица Зодчих, 58а;
  • улица Ирпенская, 62б;
  • улица Кудряшова, 12, 12/14;
  • улица Западная, 1/6.

Ориентировочный срок устранения повреждений - сутки.

Как сообщала "Страна", с февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, которую употребил их дом.

Мы писали, что из-за аварии на Крещатике в центре Киева десятки домов и школы остались без тепла и горячей воды.

Ранее жители четырех улиц украинской столицы остались без холодной воды.

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