Миссия по наблюдению за выборами от бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека начала работу в Украине. Об этом сообщает "Укринформ".

"Эта миссия будет работать в Украине в ответ на официальное приглашение Министерства иностранных дел Украины. Формат этой миссии соответствует выводам и рекомендациям предыдущей миссии по оценке потребностей, которая работала в Украине с 20 по 23 ноября прошлого года ", - отметил глава миссии по наблюдению за выборами, посол Питер Тейлер.

По словам Тейлера, члены миссии начали работу 5 февраля, а 6 февраля у них уже состоялись встречи в МИД Украины и ЦИК.

"Основная команда, которую мы сегодня здесь представляем, состоит из 17 специалистов, которые приехали из 13 стран-участниц ОБСЕ. Эта команда будет базироваться в Киеве. Хотя мы являемся гражданами 13 стран, мы представляем в миссии не свои страны, а ОБСЕ. Мы имеем соответствующий мандат и действуем в соответствии с правилами этического поведения ", - отметил Тейлер.

Он также сообщил, что 11 февраля ожидается прибытие долгосрочных наблюдателей, для которых проведут подробный инструктаж, после чего отправят по всей стране работать в команде или парами.

"Мы предоставили Украине имена 92 кандидатов для долгосрочного наблюдения за выборами. Этот список 92 кандидатов направило в МИД ", - сообщил Тейлер.

При этом он добавил, что миссия по оценке потребностей рекомендовала привлечь к миссии по наблюдению за выборами 750 краткосрочных наблюдателей.

Как сообщила "Страна", в списке наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Украины нашли двух женщин из России.

Также в ОБСЕ сомневаются, что решение не пускать российских наблюдателей на выборы в Украину законно.