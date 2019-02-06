Министерство иностранных дел Украины получило от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ электронный список наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, оригиналов этой заявки нет, однако наблюдателями являются молодые женщины.

"Обращаю на это внимание, потому что россияне очень хорошо знают, что российских мужчин в Украину не пускают, поэтому они сознательно подали двух молодых женщин: одна 1990 года рождения, другая 1985 года", - сказал Кислица.

Он добавил, что во время встречи в МИД с главой миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ послом Питером Тейлером проинформировал его, что министерство не будет передавать анкеты двух российских женщин в ЦИК.

Как сообщала "Страна", МИД Украины не будет принимать заявки от российских наблюдателей на президентские выборы.

Также мы сообщали, что на президентские выборы в Украину приедут 850 наблюдателей ОБСЕ, которым пообещали безопасность. Между тем, глава МИД РФ Лавров заявил, что ОБСЕ пригласила в состав своей делегации российских наблюдателей на украинские выборы.