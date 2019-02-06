По состоянию на 1 января 2019 года задолженность по заработной плате в Украине составила 2645,1 млн грн, что на 11,7% больше, чем год назад. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Наибольшую сумму работникам должны работодатели Луганской области (505,9 млн грн), на втором и третьем местах - Донецкая (467,3 млн грн) и Сумская (275,3 млн грн) области.

Наименьший долг по зарплате по состоянию на 1 января 2019 года в Черновицкой (139 тыс. грн), Закарпатской (3,16 млн грн) и Житомирской (6,3 млн грн) областях.

Как сообщалось, согласно данным Госкомстата, по состоянию год назад - на 1 января 2018 года задолженность по заработной плате в Украине составила 2368,4 млн грн, что на 32,2% больше, чем на 1 января 2017 года.

Как сообщала "Страна", центр Львова заблокировали сотни шахтеров из-за долгов по зарплате.

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