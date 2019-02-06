Украина отстает с проведением реформ, что влияет на развитие страны и ее экономику, которая отстает даже от соседних стран на целые десятилетия.

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины. Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала", - говорится в исследовании Всемирного банка.

"Если посмотреть на США - это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы когда есть такие мощные группы влияния", - добавил Мюллер.

По его словам, без реформ Украине понадобится 50 лет, чтобы догнать уровень Польши.

Среди факторов, ограничивающих рост Украины, вице-президент Всемирного банка назвал:

большую закредитованность и недостаток прямых иностранных инвестиций. Унаследованный после финансовых кризисов 2009-2015 гг избыток задолженности предприятий до сих пор мешает формированию капитала.

Большие дисбалансы в государственном секторе также не способствуют осуществлению капиталовложений. В течение 2008-2018 годов доля государственного долга в совокупном внутреннем кредите выросла с 3% до 40%. Доля чистых требований к центральным органам власти в ВВП выросла до 24%.

Сильная зависимость от сырьевых рынков и ограниченная интеграция в глобальную экономику

Позднее начало реформ, погоня за рентой (избыточными доходами) и недостаточное стремление к верховенству права.

В исследовании Всемирного банка говорится, что поздние и неполные реформы привели к многочисленным искажениям рынка труда и создали широкие возможности для концентрации избыточных доходов.

Украине нужно провести такие приоритетные реформы:

Первая - откорректировать фискальную политику так, чтобы лучше поддерживать частный сектор. "На сегодняшний день доля государства является слишком высокой в ​​тех секторах, где она нужна, и недостаточной - в тех секторах, где это имеет смысл", - говорится в исследовании. Стоит усовершенствовать использования объектов государственной собственности и управления ими.

Второй - улучшить логистику, включая пересмотр тарифов на железнодорожные перевозки. Устранить логистические узкие места в речной и портовой инфраструктуре.

Третий - отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Четвертый - укрепить судебную систему, антикоррупционные институты и способность АМКУ выполнять законы и оптимизировать государственную поддержку предприятий для минимизации искажения конкуренции.

Как сообщала "Страна", в прошлом году центробанки мира лихорадочно скупали золото.

Напомним также, что в Министерстве финансов выяснили, сколько миллиардов долларов долга Украина выплатит в этом году.

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз мирового ВВП и сообщил, что экономика Украины замедлится