В Новой Зеландии, городе Окленд, мужчина обнаружил на кухне неизвестных науке существ. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что житель Новой Зеландии обнаружил на кухне у матери неизвестных животных. Он сам не смог распознать находку, поэтому снял их на видео и опубликовал на своей странице в Facebook.

Пользователи Сети также не смогли идентифицировать существ. Одни написали, что это похоже на половину мышонка, другие – на маленькую летучую мышь. Один из пользователей написал, что считает это монтажом, аргументируя такой вывод тем, что только так он сможет заснуть.

Не помогли пользователям и ученые. Новозеландский энтомологический отряд предположил, что это могут быть лапки бабочки. Если кот недавно ее съел, оставив лапки, то они могли шевелиться.

Независимый эксперт по насекомым выдвинул теорию, что это новый вид длиннохвостых червей. В университете Окленда вообще не поверили в подлинность видео.

Как сообщала "Страна", ранее у берегов Австралии ученые открыли больше сотни новых видов морских животных.

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