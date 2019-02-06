Полчаса назад завершилось неформальное заседание членов правления и Наблюдательного совета и Общественного телевидения.

Как сообщил "Стране" один из участников встречи, Зурабу Аласании предъявили на подпись протокол о разрыве с ним контракта, который вскоре должны опубликовать на сайте "Общественного".

С этого момента глава НОТУ обязан еще две недели исполнять свои обязанности, а затем покинуть пост.

Первоначально было заявлено, что временно исполнять обязанности будет Николай Чернотицкий, который, однако, заявил, что не давал согласие на подобное. Сегодня же еще один член правления команды Аласании - Юрий Макаров заявил, что совместно с главой НОТУ покинет свою должность.

Сама встреча членов НОТУ и наблюдательного совета носила больше характер по типу "выпустить пар". На протяжении долгой дискуссии участникам встречи не удалось прийти к общему знаменателю, по сути все обменялись взаимными обвинениями.

Члены НОТУ обвиняли наблюдательный совет в неоправданной критике их работы, а также в том, что увольнение главы НОТУ является незаконным. В то же время члены наблюдательного совета предъявили претензии к работе НОТУ, к системе управления, к результатам реформ.

На встрече также присутствовали представители Совета Европы и международные доноры, модераторами были Андрей Куликов и Тарас Петров.

Европейские коллеги, как сообщил нам участник встречи, находились в роли наблюдателей. Участие в дискуссии не принимали. По сути каждый участник предлагал свое решение сложившейся ситуации. Несколько человек из наблюдательного совета, предлагали переголосовать касательно увольнения главы НОТУ. Но это предложение не нашло понимания.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции расследуют 6 уголовных дел о хозяйственной деятельности НОТУ при Аласании.

Также мы писали о том, что уволенного Зураба Аласанию поддержали 20 продюсеров филиалов Общественного ТВ.