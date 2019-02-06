Геннадию Дронову, который фигурирует в деле о смертельном ДТП на Сумской улице в Харькове, вызывали "скорую", во время заседания суда ему стало плохо. Об этом сообщают "Факты".

Адвокат Сергей Перепелица подтвердил, что медики приехали именно к 49-летнему Дронову.

Сообщается, что у подсудимого проблемы с сердцем и давлением. Врачи оказали Дронову помощь и отвезли в зал заседаний. Заседание суда так и не началось. Канцелярия ранее получила ходатайство от Перепелицы об отводе судьи. Перепелица считает, что судья был субъективным, не назначал альтернативные экспертизы по определению скорости Lexus Зайцевой и наркотического опьянения в других учреждениях Украины. К тому же допрашивал экспертов субъективно и своими вопросами подводил специалистов к "правильным" ответам.

"Поскольку в настоящее время у нас закончилось судебное следствие и то, каким образом судья вел себя во время исследования доказательств, допроса свидетелей, во время допроса экспертов, мы считаем, что это было субъективно, не были соблюдены принципа равенства сторон, не была предоставлена возможность защищаться нормально, как должно быть", - сказал Перепелица. Судья Виктория Чередник отказала в отводе судьи.

Как сообщала "Страна", ранее нарколог Зайцевой сделала важные заявления. Мы писали, что суд отказал в вызове экспертов, установивших скорость Lexus Зайцевой при ДТП в Харькове.

Также защита Зайцевой заявила, что часть доказательств о ДТП в Харькове - недопустимые.