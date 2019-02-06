Интерпол снова снял бывшего Президента Виктора Януковича с международного розыска. Об этом Украинским Новостям сообщили в Генпрокуратуре.

"Мы подаем на розыск, а они снимают. Они считают это (розыск) политическим преследованием", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, после приговора Генпрокуратура снова обратится в Интерпол о возобновлении международного розыска Януковича.

На пресс-конференции в среду в Москве (Россия) Янукович заявил, что он не находится в розыске Интерпола и спокойно может выезжать за пределы России. Мы писали, о чем сказал Янукович на пресс-конференции в Москве.

Также мы рассказывали, что написали в приговоре Януковичу и за что ему отмеряли 13 лет.