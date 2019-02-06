В турецком Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание, из-под завалов пытаются достать выживших людей. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что обрушение произошло в районе Малтепе на улице Сема. Экстренные службы начали спасательные работы на месте инцидента. К дому направлены сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время причина обрушения дома неизвестна. Допускают, что под завалами могут находиться люди. По словам губернатор Хайреттина, в многоэтажке было 14 квартир и 43 граждан были зарегистрированы в районе.

Здание в 6 этажей сложилось, как карточный домик Фото: aa.com.tr

Фото: twitter.com/News_Executive

По данным NTV, высотность дома была - 8 этажей. По крайней мей мере, один человек погиб, еще четверо пострадали. Указано, что на месте работают спасатели, машины скорой помощи, полиция и пожарные. Также начался разбор завалов.

Фото: ntv.com.tr

По предварительным данным, обрушившийся дом был жилым, в нем проживали 12 семей. Не исключено, что под обломками могут оставаться люди. Причина обрушения многоэтажки до сих пор остается неизвестной. Телеканал отмечает, что некоторые очевидцы перед обрушением дома слышали звук, похожий на взрыв.

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