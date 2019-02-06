Инспектора сектора реагирования патрульной полиции №2 Бориспольского отдела полиции подозревают в угоне автомобиля на иностранной регистрации по предварительному сговору группой лиц и дальнейшей продаже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В июне 2018 года в Бориспольский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Малая Александровка Бориспольского района вблизи садоводческого общества "Янтарь" несколько дней находится автомобиль "Ford Fusion" с номерными знаками Литовской Республики.

Прибыв на вызов, полицейский вместе с коллегой увидели, что в салоне автомобиля находятся ключи для запуска двигателя. Тогда они договорились о его незаконном завладении, заранее обсудив и определив место хранения и способ его перемещения. После этого, составили соответствующие документы о том, что вызов на линию 102 не подтвердился. Позже злоумышленники продали автомобиль. Полицейскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289

В настоящее время, органом предварительного расследования проверяется возможная причастность к совершению данного уголовного преступления других лиц, в том числе сотрудников полиции.

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