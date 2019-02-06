В Киеве на бульваре Перова произошло странное ДТП, которое спровоцировал невнимательный водитель.

Появилось видео из кабины троллейбуса, который двигался по своей полосе в тот момент как ему наперерез вдруг двинулся серый автомобиль с еврономерами.

Видео опубликовали на странице Киев Оперативный. После столкновения водитель притормаживает, а потом резко набирает скорость и уезжать с места происшествия.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее водитель на Lexus, засмотревшийся на ДТП по Дарницкому шоссе, стал участником еще одной аварии.

Мы писали, что в огне пожара после лобового ДТП под Марьинкой погибли шесть человек.

Также сообщалось, что важная трасса Киев - Чоп в воскресенье частично заблокирована из-за серьезного ДТП.