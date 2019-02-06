Появилось видео, как евробляхер подрезал троллейбус в Киеве, но пострадал сам
В Киеве на бульваре Перова произошло странное ДТП, которое спровоцировал невнимательный водитель.
Появилось видео из кабины троллейбуса, который двигался по своей полосе в тот момент как ему наперерез вдруг двинулся серый автомобиль с еврономерами.
Видео опубликовали на странице Киев Оперативный. После столкновения водитель притормаживает, а потом резко набирает скорость и уезжать с места происшествия.
Видео: facebook.com
Как сообщала "Страна", ранее водитель на Lexus, засмотревшийся на ДТП по Дарницкому шоссе, стал участником еще одной аварии.
Мы писали, что в огне пожара после лобового ДТП под Марьинкой погибли шесть человек.
Также сообщалось, что важная трасса Киев - Чоп в воскресенье частично заблокирована из-за серьезного ДТП.
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