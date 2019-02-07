Госинспекторы по охране окружающей природной среды в сопровождении сотрудников полиции и зоозащитников забрали из частного зверинца в Покровске Донецкой области 5 последних медведей, которые содержались в жутких условиях. Об этом сообщает в среду пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Ранее ветеринарные врачи неоднократно осматривали животных и подтверждали, что их содержат в условиях, которые несут угрозы для их жизни. Решение о наложении ареста на этих животных было принято 5 февраля Красноармейским межрайонным судом Донецкой области.

В Госэкоинспекции напомнили, что 1 февраля неизвестные лица не позволили экологическим инспекторам, ветеринарам и зоозащитникам зайти на территорию зверинца "Парк Покровского периода" для осуществления проверки. Это стало основанием для обращения в Национальную полицию Украины, которая в свою очередь в рамках уголовного производства по факту жестокого обращения с животными в частном зверинце обратились в суд с ходатайством о наложении на них ареста.

Красноармейский районный суд в Донецкой области поддержал ходатайство полиции и принял решение арестовать и изъять медведей, которые оставались в частном зоопарке. "Всего из зверинца в Покровске изъято 11 медведей и 5 львов. Животных перевезли в места временного пребывания (в Запорожскую область - Прим. Ред.)", - сообщили в Госэкоинспекции. По информации зоозащитников, в этом зоопарке животные содержались в тесных клетках, холоде и антисанитарных условиях.

Фото: dei.gov.ua

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