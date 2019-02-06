В Дарницком районе столицы по улице Бориспольской в канализационном люке обнаружено тело мужчины. На вид - бездомный. Сейчас ищут документы и устанавливают причину смерти. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Отметим, что подобные находки - не редкость. Так, в Киеве на улице Котельникова, 8, в заброшенном здании, посреди шприцов и мусора, нашли труп мужчины - по предварительным данным, он замерз насмерть.

Также "Страна" писала, как в Киеве нашли обгоревший труп женщины.

Фото: t.me/KyivOperativ

Напомним, ранее во Львове обнаружили труп мужчины в недостроенном доме.

Также в водоеме под Обуховом Киевской области выловили труп мужчины. Инцидент произошел на водоеме в селе Красная Слободка. Причины происшествия установит следствие.