Процессуальные решения по делу, открытому в связи с высказываниями одного из лидеров партии "Оппоплатформа - За жизнь" Виктора Медведчука, будут приняты после проведения лингвистической экспертизы. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Если лингвистическо-семантическая экспертиза укажет, что Медведчук или кто-то другой предоставляет своими заявлениями информационную поддержку задачам и практическим действиям террористических организаций на временно оккупированных территориях, тогда следователь примет решение процессуального характера", - сказал Юрий Луценко журналистам в среду.

По словам генпрокурора, он "тщательно изучает высказывания Медведчука уже на протяжении года, но только сейчас, во время избирательного съезда, он четко задекларировал те же намерения, которые декларируются в Москве".

"Разговор о том, что на Донбассе должно быть создано их собственное правительство и парламент с моей точки зрения не является предметом минских соглашений", - отметил Луценко. При этом он обратил внимание, что в настоящее время не может "ни подозревать, ни обвинять" Медведчука.

Судебная лингвистическая экспертиза - это процессуально регламентированное экспертное лингвистическое исследование устного и (или) письменного текста, завершающееся дачей письменного заключения эксперта по вопросам, разрешение которых требует применения специальных познаний. Встречается такая экспертиза в делах не очень часто.

Ранее "Страна" сообщала, что против Медведчука возбуждено уголовное дело из-за предложения создать автономию Донбасса.

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