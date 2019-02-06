Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили в одной из воинских частей во Львовской области факт хищения имущества (тепловизоров и приборов ночного видения), которые были переданы Украине от правительства США.

Как сообщила в среду пресс-служба ГБР, это произошло в ноябре 2018 года. Речь идет о 7 тепловизионных прицелах марки Archer и 8 приборах ночного видения (общая стоимость – более 4,5 млн грн). Эти оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Подозреваемый взят под стражу сроком на 60 суток. В настоящее время следователи территориального управления ГБР во Львове осуществляют комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества.

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