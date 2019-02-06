После угрозы взорвать дворника у нервного жителя Боярки нашли гранату и амфетамин
В городе Боярка Киевской области полиция изъяла у 25-летнего жителя города боевую гранату и амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Боевую находку и наркотическое вещество обнаружили работники криминального блока полиции Киевской области у 25-летнего жителя города Боярка. Как выяснилось, накануне этот молодой человек угрожал взорвать дворника", - говорится в сообщении.
На месте работали сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевской области, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-взрывотехники. Работники полиции обнаружили в подъезде многоквартирного дома гранату РГД-5 с запалом и почти 10 грамм психотропного вещества.
"Как пояснил молодой человек, гранату он нашел в городе, адреса не помнит. А наркотики хранил для собственного потребления", - добавили в полиции.
Обнаруженные вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Полиция ему инкриминирует незаконное хранение боеприпасов и наркотических веществ.
Фото: kv.npu.gov.ua
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