В городе Боярка Киевской области полиция изъяла у 25-летнего жителя города боевую гранату и амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Боевую находку и наркотическое вещество обнаружили работники криминального блока полиции Киевской области у 25-летнего жителя города Боярка. Как выяснилось, накануне этот молодой человек угрожал взорвать дворника", - говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевской области, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-взрывотехники. Работники полиции обнаружили в подъезде многоквартирного дома гранату РГД-5 с запалом и почти 10 грамм психотропного вещества.

"Как пояснил молодой человек, гранату он нашел в городе, адреса не помнит. А наркотики хранил для собственного потребления", - добавили в полиции.

Обнаруженные вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Полиция ему инкриминирует незаконное хранение боеприпасов и наркотических веществ.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный мужчина пытался продать четыре гранаты продавщице магазина.

Напомним также, что в столице поймали безработного, который угрожал соседям гранатой из тумбочки.

Ранее мы также сообщали, как граната взорвалась в руках мужчины, который решил ею похвастаться перед собутыльниками.