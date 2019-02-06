В понедельник, 11 февраля, в Киеве состоится заседание Окружного административного суда по рассмотрению ходатайства Министерства юстиции Украины об отмене запрета Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко на своей странице в Facebook.

"Еще вчера Министерство юстиции Украины от имени правительства оперативно подало ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу по выполнению обязанностей министра здравоохранения. По предварительной информации рассмотрение соответствующего ходатайства состоится 11 февраля 2019 в Окружном административном суде г. Киева", - написал Саенко в соцсети.

"Надеемся на справедливое и беспристрастное решение суда", - добавил он.

Фото: facebook.com/OSaienko

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Окружном административном суде Киева пояснили, что приняли решения о запрете Ульяны Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время Ульяне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра. Также отметим, что Супрун отстранил от должности судья Каракашьян, ранее восстановивший в должности Насирова.

Как сообщала "Страна", 6 февраля глава Минюста Павел Петренко заявил, что судебное решение по отстранению Супрун будет срочно обжаловано.