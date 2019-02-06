Сегодня, 6 февраля, в помещении киевского общественного ресторана "Urban Space 500" проходит встреча членов правления НОТУ и представителей наблюдательного совета, которые решают судьбу отстраненного от должности главы правления НОТУ Зураба Аласании. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В отдельном зале собралось более десятка человек, включая главу правления Зураба Аласанию. Модерирует встречу журналист Андрей Куликов, по словам которого сегодня обсуждаются текущие рабочие вопросы. Несмотря на неформальную обстановку, журналисту "Страны" не разрешили присутствовать на встрече.

По нашим данным, инициатором встрече стали международные доноры, которые обеспокоены ситуацией на НОТУ и в частности увольнением главы Зураба Аласания.

Задача встречи - найти компромисс и, возможно, восстановить Аласанию в должности.

За этой шторкой решается судьба Аласании Фото: Страна.ua

Вадим Миськой - член наблюдательного совета НОТУ Фото: Страна.ua

Напомним, 31 января девять членов набсовета НОТУ из 12, присутствовавших на заседании, проголосовали за досрочный разрыв контракта с Аласанией, который был избран на четырехлетний срок 10 апреля 2017 года. Голосование было тайным. Причины такого решения озвучены не были. Аласания пообещал обжаловать решение набсовета, как только его опубликуют.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции расследуют 6 уголовных дел о хозяйственной деятельности НОТУ при Аласании.

Также мы писали о том, что уволенного Зураба Аласанию поддержали 20 продюсеров филиалов Общественного ТВ.