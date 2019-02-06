Во вторник, 6 февраля, "украинское ФБР" - Госбюро расследований - отчиталось о первой поимке на взятке сотрудника правоохранительных органов - им стал и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции, молодой старший лейтенант. Об этом "Стране" сообщили в пресс-службе ГБР.

Несмотря на то что следствие по делу вели новые детективы, отобранные на открытом конкурсе, методы они применяли старые - с запуском "торпеды" (человека, который выполняет роль "наживки", провоцирующей на преступление) в виде неблагонадежного гражданина с проблемной биографией.

Так, начальник вымогал аж $34 тысячи за регистрацию заявления о преступлении в Едином реестре досудебных расследований.

В юридических кругах столицы сразу же подвергли эту версию сомнению. Как написал в комментарии в facebook столичный адвокат, известный участием в громких процессах, Андрей Левковец, дескать зачем платить полиции такие огромные деньги в виде взятки если любой профессиональный адвокат и за $500 через жалобу следственному судье добьется внесения ведомостей в ЕРДР на вполне легальных основаниях.

Ведь ст.214 УПК Украины предписывает вносить в Реестр все без исключения заявления о преступлении. Поэтому и вымогательство такой суммы, явно несоразмерной оказанной полицейским "услуги", выглядит подозрительно.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, ситуация с вымогательством выглядела на самом деле несколько иначе.

Некий киевлянин, который и стал заявителем и потерпевшим от вымогательства взятки, ранее сам провернул немалую аферу. И руками полиции хотел ее прикрыть. А именно он продал квартиру своего знакомого в Киеве за сумму около 80 тысяч долларов. А деньги вместо того, чтобы отдать владельцу, спустил подчистую в игровых автоматах, потому как является заядлым игроманом. Чтобы прикрыть такую оплошность, этот человек решил заявить о разбойном нападении на себя в полицию, чтобы потом объяснить хозяину квартиры. Мол, извини друг, меня обокрали. Чтобы придать этой версии правдоподобности, он действительно сообщил на 102 о нападении и написал заявление.

Однако подобные преступления автоматически становятся контрольными в Главке столичной полиции и уже после осмотра места происшествия полицейские стали догадываться что это "липа". И преступления на самом деле не было. Тогда уже и разыгрался у молодого полицейского начальника аппетит и он начал угрожать нашему "потерпевшему" внести ведомости в ЕРДР за заведомо неправдивое сообщение о преступлении. В качестве отступного и была озвучена сумма в $ 34 тысяч. Но у игромана таких денег не было и подавно, ведь он и затевал аферу с ложным разбойным нападением как раз, чтобы прикрыть долговую брешь. Тогда то его и надоумили обратиться на горячую линию Госбюро расследований. Службисты надели на него микрофоны и портативную камеру, вручили "средства-фантики", имитирующие деньги и отправили к старлею на Голосеево.

Копа задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме, эквивалентной $15 тысяч. Действия задержанного квалифицировали по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ему должны избрать меру пресечения в четверг, 7 февраля.

Как сообщала "Страна", ГБР и полиция задержали замглавы Печерской РГА Киева на взятке в 20 тысяч гривен.

Также напомним, что в ГБР открестились от уголовных производств по кандидатам в президенты Украины.

Напомним также, что суд обязал ГБР открыть дело о государственной измене министров Гройсмана.