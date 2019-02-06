Сегодня Кабинет министров принял изменения в порядок назначения субсидий. В частности, если раньше госпомощь могли отобрать за просрочку по коммунальным платежам в два месяца, то сейчас правительство уменьшило этот срок до 30 дней, пишет UBR.ua.

Защиту от новых порядков получат только "малые" должники – те, у кого сумма задолженности не превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 грн.

Кроме того, поводом для отказа в назначении льгот не сможет стать долг, который образовался по вине самих чиновников. Если Минсоцполитики задержит выплату монетизированных субсидий, из-за чего человек не сможет в срок заплатить поставщику коммуслуг, то отбирать субсидию не станут.

Между тем, даже с такими оговорками новый порядок может обернуться полноценной катастрофой для многих украинских семей. Согласно данным Госстата, только за минувший год долги украинцев за коммунальные услуги выросли на 23 млрд. грн., до 55,6 млрд. грн. Из этой суммы, более 26 млрд. грн. – это задолженность потребителей за газ. В целом, с октября 2017-го, общий долг населения за жк-услуги увеличился на 96%, а с 2015-го - на 483% (с 11,5 млрд. грн. до 55,6 млрд. грн.).

По словам экспертов, непрерывно растущие долги населения за услуги ЖКХ свидетельствует о том, что установленные властью тарифы не соответствуют уровню доходов и являются непосильными для большинства украинцев, а система социальной защиты не работает в достаточной степени.

"При росте тарифов в конце 2018 - начале 2019-го на 23,5%, а также взятых обязательствах перед МВФ, повысить их еще на 20% с 1 мая этого года, бюджет на субсидии 2019 года уменьшен на 22,5% (на 16 млрд. грн.), а возможность его заблокирована обязательствами перед МВФ. Учитывая долг по субсидиям на конец 2018 года (6,87 млрд. грн.), который, как всегда гасится из нового бюджета, в 2019 году украинцы фактически могут рассчитывать на общий объем финансирования субсидий в 48,13 млрд. грн., чего критически мало", - рассказал ведущий аналитик ОО "Общественный аудит" Тарас Галайда.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин одобрил старт выплат субсидий наличкой накануне выборов.

Также мы писали о том, что за год субсидии украинцам на оплату ЖКХ похудели на треть.