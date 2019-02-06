Славянский горрайонный суд Донецкой области отложил до 13 февраля подготовительное заседание по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в попытке насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвате государственной власти.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Савченко Александр Шадрин, назначенное на среду заседание не состоялось, а сама Савченко не была доставлена в Славянский суд из Лукьяновского СИЗО (г.Киев).

Ранее сообщалось, что 11 февраля 2019 года Верховный суд рассмотрит вопрос об определении подсудности данного дела. Прокуратура ходатайствует, чтобы дело Савченко и Рубана рассматривалось в Черниговском районном суде Черниговской области. В свою очередь защита Савченко и Рубана ходатайствует о том, чтобы данное дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

Как сообщалось, Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Надежда Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

1 августа 2018 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.