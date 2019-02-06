Под процессуального руководства Белоцерковской местной прокуратуры Киевской области органами полиции расследуется уголовное производство по подозрению в совершении 35 - летней жительницей г.. Белая Церковь и ее сообщником, уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 358 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Речь идет в частности, о завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; незаконное выселение, что нарушает неприкосновенности жилища граждан, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также подделка иного официального документа, который выдается и заверяется учреждением, которое предоставляет права, в целях использования его подделывателем или другим лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Во время досудебного расследования установлено, что в марте 2017 указанное лицо совместно с другими подозреваемым, завладели чужой квартирой в г. Белая Церковь Киевской области.

Для этого злоумышленники использовали накануне похищенный паспорт потерпевшей, которая была зарегистрирована в данной квартире, однако без права частной собственности. С помощью переклейки фотографии в паспорте, подозреваемые путем обмана, организовали снятия с места регистрации хозяйки квартиры, а в дальнейшем и оформления на одного из них права собственности на это помещение.

Таким образом, последние завладели квартирой, которая на праве частной собственности принадлежала государству в лице Белоцерковского городского совета, чем нанесли материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму более 500 тыс.грн.

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