В Оболонском районе Киева аферисты похитили у женщины крупную сумму денег, продав ей посуду. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Мошенники пришли к потерпевшей, проживающей по адресу ул. Тимошенко, 2б, под видом продавцов посуды. Они зашли в квартиру. Хозяйка приобрела у них посуду на $5 (около 140 гривен). После ухода гостей женщина обнаружила пропажу 8000 долларов.

Один из "продавцов" носит черную бороду и усы, плотного телосложения, внешне похож на представителя ромской национальности. Показал документы на имя некоего Золтона Шандера. Второй – высокого роста, худощавый, с темными волосами. Также был одет в темную куртку.

Как сообщала "Страна", бдительный нотариус сдал в полицию мошенников, которые пытались присвоить чужую квартиру в Киеве.

Напомним, полиция ищет черный BMW, на котором преступники украли рюкзак с десятками тысяч долларов.

Ранее "Страна" также писала, как в Днепре поймали банду мошенников, которые обманули сотни украинцев при покупке авто.