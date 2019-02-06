Шестой апелляционный админсуд 6 февраля отказал в удовлетворении иска лидера Компартии Украины Петра Симоненко и самой КПУ к Центральной избирательной комиссии из-за отказа в регистрации его кандидатом на выборах президента Украины 31 марта, пишет Интерфакс-Украина.

Петр Симоненко и Компартия Украины требовали признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 2 февраля об отказе в регистрации Симоненко кандидатом на выборах президента от КПУ. Они просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть документы Симоненко и зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК отказала лидеру КПУ Симоненко и председателю партии "Розумна сила" Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты. Обоснованием стало то, что "Симоненко был выдвинут от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

После этого КПУ выступила с заявлением после отказа ЦИК регистрировать Симоненко.