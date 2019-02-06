Доллар и евро незначительно подешевели на закрытие межбанка. Американский доллар при покупке скинул 1 копейку, при продаже - 2 копейки. Евро подешевел при покупке на 2 копейки, при продаже - на 3 копейки, передает Минфин.



В 11:00 на торгах по доллару предложение активно превышало спрос на валюту, что обваливало котировки. Участники рынка ждали с утра активных действий со стороны Нацбанка по скупке излишков доллара на торгах.

Фото: minfin.com.ua

К 12 часам торги по доллару достигли пика активности. Как минимум дважды на торги «анонимно» выходил НБУ со скупкой валюты. В первый раз купил не менее 36 млн долларов в пределах коридора 26,94-26,97 гривен, во второй раз — еще на 5-10 млн по цене 26,93. Наблюдался излишек предложения валюты.

По состоянию на 13:00 торги по доллару прежнему оставались на пике активности, но после обеда пошли на снижение.

В 17:00 торги по доллару завершены. Межбанк закрылся в диапазоне 26,9800-27,0150 грн/$.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 6 февраля укрепился до 26.9622 грн/$1 с 27,2199 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 7 февраля 2019 года.

100 долларов США - 2696.4088

100 евро - 3072.2882

10 российских рублей - 4.1061

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 4 февраля составил 209,7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $186,1 млн.

Как сообщала "Страна", ранее доллар на межбанке продолжил курс на снижение.