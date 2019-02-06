В Белой Церкви двое мужчин пытались ограбить женщину, которая накануне продала квартиру и имела крупные денежные средства. Об этом сообщает сайт прокуратуры Киевской области.

Грабители знали, что у гражданки Н., после продажи квартиры имеются 200 тысяч гривен. Вечером 1 февраля мужчины приехали в Белую Церковь Киевской области, где жила женщина и зашли в ее квартиру. Потерпевшая в это время находилась дома, поэтому злоумышленники осуществляли поиски денежных средств в ее присутствии. Не найдя ожидаемой денежной суммы, они забрали из кошелька женщины 24 гривны и цепочку. Однако им не удалось далеко убежать, поскольку тут же были задержаны сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что лица ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за корыстные преступления. Мужчин подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК Украины, то есть открытое хищение чужого имущества. Во время досудебного расследования судом по обоим подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Продолжается досудебное расследование.

За грабеж, соединенный с проникновением в жилище, совершенный повторно, им грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

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