При выборе третьего предмета на государственной итоговой аттестации в 9-м классе педсовет школы обязательно должен учитывать пожелания учеников. Это предусмотрено изменениями в приказе МОН № 59 "О проведении в 2018/2019 учебном году государственной итоговой аттестации лиц, получающих общее среднее образование", сообщает "Юрлига".

Так, в этом году выпускники 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию по трем предметам. Первый - украинский язык, второй - математика, а третий - на выбор педсовета заведения образования. Принимая соответствующее решение, педсовет должен ориентироваться на пожелания учеников. Это изменение МОН предусмотрело в связи с многочисленными обращениями в Министерство учеников школ и их родителей.

Выбрать третий предмет можно среди следующих:

для классов, где не изучается язык национального меньшинства, - биология, мировая история, география, зарубежная литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский), информатика, история Украины, правоведение, украинская литература, физика, химия;

для классов с обучением или изучением языка национального меньшинства - биология, мировая история, география, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский), информатика, интегрированный курс "Литература", история Украины, правоведение, язык национального меньшинства, украинская литература, физика, химия.

Напоминаем, что в этом году ученики 9-х классов впервые смогут засчитать результаты международных языковых экзаменов в качестве оценки ГИА. Перечень соответствующих сертификатов уже размещен на сайте МОН. Также в 2019 году ГИА по иностранному языку в 9-м классе будет включать аудирование, чтобы ученики могли заранее подготовиться к такому формату на ВНО в 11-м.

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