Сегодня, 6 февраля, курс биткоина опустился ниже отметки $3400 впервые с конца января, сообщает Интерфакс.

Так, криптовалюта торгуется в районе $3391,33, что на 1,7% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. При этом в ходе торгов падение курса доходило до $3355,1.

"Биткоин продолжает дремать возле минимумов, - отмечает Яни Зиединс из блога Cracked Market. - Покупателей, которые хотят купить на падении, не впечатляют эти цены. Но более вероятно, что таких покупателей просто не осталось". По его мнению, все, кто хотел купить биткоины, уже сделали это. Покупателей не осталось, "вот почему эта криптовалюта настолько безжизненна", цитирует эксперта издание MarketWatch. "Без прихода новых денег можно ожидать дальнейшего снижения курса", - прогнозирует он.

Курсы других криптовалют также снижаются в среду, в том числе Ether подешевела на 4,5%, Litecoin - на 4,9%.

В целом капитализация рынка криптовалют с пика текущего года сократилась более чем на $25 млрд - до $111,4 млрд со $138 млрд. Котировки февральских контрактов на биткоин в ходе электронных торгов на CBOE в среду снижаются на 1,8%, фьючерсов на февраль на CME - на 1,8%.

Ранее "Страна" сообщала, что обвал Bitcoin продолжается уже 411 день подряд.

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