Защищающий Геннадия Дронова, обвиняемого в ДТП центре Харькова, в результате которого погибли 6 человек, адвокат Сергей Перепелица не добился отвода судьи Киевского районного суда города Виктору Попрасу, передает Интерфакс-Украина.

"Заявление защитника обвиняемого Дронова адвоката Перепелицы об отводе судьи Киевского районного суда Харькова Попраса оставить без удовлетворения. Определение обжалованию не подлежит", - огласила решение судья Виктория Чередник.

Как сообщалось, ранее в среду до начала запланированных дебатов по делу адвокат С.Перепелица заявил отвод судье Попрасу, ссылаясь на его предвзятость и необъективность.

Попрас назвал заявление защитника необоснованным и просил рассматривать отвод без него.

Гособвинители, защита обвиняемой Елены Зайцевой и представитель потерпевших выступили против отвода Попраса. По их мнению, судья не нарушал принципы судопроизводства, и оснований для его отвода нет. Часть участников процесса высказали мнение, что адвокат демонстрирует неуважение к потерпевшим и затягивает процесс.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", ранее нарколог Зайцевой сделала важные заявления.

Мы писали, что суд отказал в вызове экспертов, установивших скорость Lexus Зайцевой при ДТП в Харькове.

Также защита Зайцевой заявила, что часть доказательств о ДТП в Харькове - недопустимые.