В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки при участии кораблей Морской охраны, ВМС, артиллерии и авиации.

Пресс-служба ГПСУ сообщила, что по легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

В ходе проведения учебной операции под руководством командующего объединенных сил Сергея Наева, совместными усилиями кораблей Морской охраны, катеров ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации судно-нарушитель остановлено и заблокировано в определенном районе, а высадка диверсионных групп не допущена.

Сергей Наев отметил высокий уровень подготовки и четкую слаженность работы экипажа корабля Морской охраны "Донбасс", где присутствовал лично и имел возможность наблюдать не только за действиями и маневрами, но и оценить управленческую деятельность командира корабля Дмитрия Глушака, а также обучаемость персонала.

"Такие учения позволяют нам оттачивать свои профессиональные навыки, дополнительно проверить слаженность всех взаимодействующих сил и быть всегда готовыми к реагированию на развитие событий в зоне ответственности", - сказал капитан Дмитрий Глушак.

Фото: dpsu.gov.ua

Также видео масштабных учений обнародовал телеканал ICTV, а также канал ООС в YouTube.

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