Медиахолдинг "Вести Украина" (МХВУ) протестует против решения Национального совета по телевидению и радиовещания выставить на конкурс киевские частоты, ранее принадлежавшие "Радио Вести", отмечается в заявлении медиахолдинга, распространенном в среду.

В начале 2017 года входящее в состав медиахолдинга "Радио Вести" было лишено лицензии на вещание в Киеве, после чего холдинг, считающий это решение незаконным, начал судебную тяжбу в попытках вернуть лицензию.

"В декабре 2018-го Нацсовет объявил конкурс на частоту 104,6 МГц в Киеве (ранее - частота "Радио Вести"). Это означает, что частота, за которую до сих пор ведется борьба в судах, выставлена на рынок", - отмечается в заявлении.

По мнению медиахолдинга, выставив на конкурс частоту, которая до сих пор является предметом судебных тяжб, регулятор ставит потенциального владельца этой частоты в очень уязвимую позицию.

"Медиахолдинг "Вести Украина" продолжает борьбу за свои частоты в правовом поле. Все претенденты на частоту 104,6 МГц в Киеве должны осознавать, что в случае справедливого исхода (а единственно справедливым будет восстановление наших прав) у нового владельца частоты появится серьезная проблема. Эта проблема будет четко локализована в суде и сопряжена с колоссальными издержками, потому что двух владельцев у частоты быть не может", - цитируется в заявлении глава совета директоров МХВУ Ольга Семченко.

В медиахолдинге также подчеркнули, что продолжат бороться за свои права в правовом поле и решительно настроены и в дальнейшем оспаривать незаконные действия Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Как сообщалось, в ноябре 2018г Нацсовет по вопросам телерадиовещания наложил штраф в сумме более 20 тыс. грн на "Вести.Радио" из-за нарушения закона о языковых квотах.

В марте 2017 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию на вещание ООО "ТРК "ДИВОСВИТ" (Киев, вещает под логотипом "Радио Вести"), срок которой истек в феврале 2017 года.

"Радио Вести" вышло в эфир в марте 2014 года, входит в медиахолдинг "Вести Украина" и осуществляло вещание в Киеве, Харькове и Днепре.