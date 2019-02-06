Голосеевский районный суд Киева проведет 6 марта подготовительное судебное заседание по так называемому янтарному делу, в котором фигурируют народные депутаты Борис Розенблат (внефракционный) и Максим Поляков (фракция "Народный фронт"), сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Facebook.

На странице в Facebook САП информирует, что подготовительное судебное заседание было назначено к рассмотрению 5 февраля, однако двое из шести обвиняемых, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине, не явились.

"Учитывая уже вторую подряд неявку этих лиц, а также то, что они не уведомили суд о причинах их отсутствия, прокурор САП заявил ходатайство о приводе указанных лиц в суд. Но суд отклонил указанное ходатайство прокурора, но обязал обвиняемых предоставить в суд документы, которые подтверждают уважительность причины неявки", - сообщает САП.

Прокуратура проинформировала, что следующее заседание назначено на 12.00 6 марта.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua/

Как сообщалось, 19 июня 2017 года стало известно о задержании охранника народного депутата Б.Розенблата при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря. Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе Полякову. 20 июня руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек - трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией.

На заседании регламентного комитета Верховной Рады правоохранители продемонстрировали снятое скрытой камерой видео, которое, по словам следователей, свидетельствует о коррупционных действиях Борислава Розенблата в сфере добычи янтаря. По данным прокуратуры, на почти часовом видео фигурирует Розенблат и агент правоохранителей Катерина, которые проводили встречи в ресторанах в течение полугода. Люди, которые фигурируют на видео, договаривались о взятках разных размеров в делах относительно нелегальной добычи янтаря. Сам Розенблат назвал это видео "художественным фильмом" и заявил, что не знает, "кто эти актеры, кто озвучивает и кто делал монтаж".

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности фигурирующих в "янтарном деле" народных избранников.

В Бюро отметили, что следствие установило как минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой подозреваемые получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более $300 тыс. Эти средства получены подозреваемыми для обеспечения подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании. В октябре 2018 года прокуроры САП направили обвинительный акт в "янтарном деле" в суд.

Как сообщала "Страна", Розенблат, чтобы погасить ипотеку, сдает часть дома в Германии румынскому гастарбайтеру.