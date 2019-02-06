В Киеве разоблачили группу мошенников, которые воспользовались отсутствием хозяина и пытались переоформить квартиру. Но благодаря бдительности нотариуса им не удалось провернуть сделку. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киева.

В Шевченковское управления полиции позвонил частный нотариус и сообщил, что к нему за услугой обратились два человека, но при просмотре представленных документов возникли сомнения в их достоверности. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа для документирования события.

Мошенники основали ООО и путем подделки документов сделали киевлянина соучредителем, а вместо денег в уставный капитал внесли недвижимость - две квартиры в столице. Пока собственник квартиры отдыхал за границей, мошенники воспользовались его отсутствием, подделали документы и обратились с ними к нотариусу, чтобы переоформить право собственности на недвижимость. Однако нотариус отказала им из-за разногласий в документах. На следующий день они обратились в другую контору, где у нотариуса также возникли вопросы и он сразу вызвал правоохранителей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 УК, ч. 4 ст. 190 УК (покушение на мошенничество), ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УК(подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Фигурантам за совершение ряда преступлений грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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