Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым в убийстве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова в марте 2017 года Ярославу Тарасенко и Александру Лосю.

"В судебном заседании по ходатайству прокурора подозреваемым продлили арест на 2 месяца до 5 апреля 2019 года. Кроме того, в суде допросили еще одного свидетеля. Этот свидетель накануне убийства общался с одним из организаторов преступления, который сейчас находится в розыске", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

По информации пресс-службы, следующее заседание назначено на 13 февраля.

Как сообщалось, ДенисВороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный – Александр Лось – был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины". Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.

Досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова было завершено в мае 2018 года, объявлено о подозрении организатору и 5 соучастникам. Летом 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева. 7 августа суд по итогам предварительного заседания вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных. 18 октября суд начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению Я.Тарасенко и А.Лося в соучастии в убийстве Вороненкова.

Напомним, что украинское следствие не указало "российский след" в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова в Киеве. Мотивом совершения преступления следствие заявляет корыстные мотивы.