36-летняя скандальная певица Светлана Лобода, которая привыкла эпатировать публику, появилась на сцене Superstar Show вместе с музыкантом 33-летним Артемом Ивановым – вокалистом группы "Инь-Ян".

У поклонников украинской певицы создалось впечатление, что с финалистом "Фабрики звезд" ее связывает не только творчество. Артисты никогда не рассказывали о своих отношениях открыто. Однако известно, что Артем Иванов написал для Лободы песни "Парень", Superstar и "Плохая".

Именно композицию "Плохая" музыкант и солистка исполнили в дуэте. На сцене они продемонстрировали нежные эмоции. Молодые люди страстно ласкали друг друга, держались за руку и не сводили взгляда друг с друга. Глядя на дуэт Лободы с партнером, зрители сделали вывод о близких отношениях между звездами. В одном из интервью Иванов расхваливал вокальные данные Лободы. По его мнению, Лобода – это артистка первой величины.

Сама Лобода опубликовала несколько видео и фотографий с концерта, подписав их "Невозможно расслабиться", "Спасибо за дружбу и тепло. Люблю, обожаю".

Невозможно расслабиться #SUPERSTARSHOW#пулядура#плохой#superstar#40градусов Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 6 Фев 2019 в 3:19 PST

Отметим, что Лободе приписывали любовные отношения с вокалистом рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Кроме того, писали, что Линдеманн является отцом второй дочери певицы, которую она родила в Лос-Анджелесе 24 мая 2018 года.

Как сообщала "Страна", после операции на почке Лобода дала три подряд концерта в Москве.

Ранее фанаты разошлись в оценках откровенного декольте Лободы.