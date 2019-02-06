Европейский суд по правам человека принял решение о переносе на неопределенный пока срок публичных слушаний по "крымской" жалобе Украины против России. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

Причины такого переноса в Страсбурге не уточняют, сообщили лишь о факте переноса.

"Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля", заявили в суде. Также там пока не комментируют возможную дату заседания. Сайт ЕСПЧ также сообщает, что заседание "отложено".

По информации "Европейской правды", стороны спора уже получили официальное сообщение о переносе слушаний. По данным собеседников ЕП, решение о таком переносе в столь короткое время до заседания является беспрецедентным. Стоит заметить также, что еще в пятницу такая возможность не рассматривалась - Суд в очередной раз подтвердил намерение заслушать "крымское дело" и открыл аккредитацию журналистов.

Напомним, 27 февраля в ЕСПЧ должно было состоятся открытое заседание, на котором рассмортели бы вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Государственной думы.

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