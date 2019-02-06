Российский военно-морской флот начал устанавливать на военных кораблях оружие "визуальной оптической интерференции", которое может вызывать галлюцинации и тошноту у противника. Об этом сообщает The Times.

Установка "5P-42 Филин" была разработана в Санкт-Петербургском институте человеческого мозга. Она предназначена для ослепления и дезориентации врагов с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей.

"Филин" выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и устанавливается на фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков". Ожидается, что прибор установят еще два фрегата, которые строит Россия.

Установка относится к классу нелетального оружия и его могут применить ночью и в сумерках на расстоянии до двух километров. Во время испытаний добровольцы не смогли поразить суда, вооруженные "Филином".

Издание отмечает, что "Филин" можно применять и на суше. Он способен влиять на работу приборов ночного видения, лазерных дальномеров и системы нацеливания управляемых противотанковых ракет.

Как сообщала "Страна", по словам президента Венесуэлы Мадуро, страна вооружена российским оружием наивысшего уровня.

Ранее общественность Хиросимы и Нагасаки выступила с заявлением по расторжению ракетного договора между РФ и США.

Напомним, кандидат в президенты Украины Инна Богословская вписала в свою программу графитовые бомбы против России.